Sağlık Bakanlığı Corona virüsü tablosu yoğun şekilde sorgulanıyor. Corona virüsü Türkiye son durum nedir? Corona virüsü ölü sayısı kaç oldu? Pandemi haline gelen ve dünyada birçok ülkeyi acil önlemler almaya iten Corona virüsünün yayılma hızı ülkemizde de artıyor. Uzmanlar ve devlet yetkilileri tarafından vatandaşlara evde kalmaları yönünde sık sık çağrı yapılıyor. Çin'den yapılan son açıklamalara göre virüs kontrol altına alınırken, yeni yayılım noktası Avrupa oldu. İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede virüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Yayınlanan son verilerle, virüsün dünyada en çok kişiye bulaştığı ülke ABD oldu. İşte, Türkiye ve dünya genelinde Corona virüsü son durum!
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre; Türkiye genelinde hasta sayısı 3629'a ölü sayısı 75'e yükseldi.
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
27 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 26, 2020
Türkiye'de şu ana kadar toplam 40.290 test yapılmış olup, 3.629 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 75 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. pic.twitter.com/yi14tyeLAy
ABD, 85 bin 594 corona vaka sayısı ile corona virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da corona virüs salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı.
Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 340 corona vaka sayısı kaydedilirken, 3 bin 292 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı bakımından Çin'i geride bırakan İtalya'da 80 bin 589 vaka sayısı tespit edildi ve 8 bin 215 kişi can kaybı kaydedildi. ABD ise, vaka sayısında İtalya ve Çin'i geride bıraktı. Çin'de bugüne kadar görülen vakaların toplamının üzerine çıkan ABD'de vaka sayısı 85 bin 594'e yükseldi, bin 300 kişi de hayatını kaybetti. ABD'de virüse bağlı görülen vakaların 37 bin 258'i New York'ta. New York'u 6 bin 876 kişi ile New Jersey ve 3 bin 786 kişi ile California takip ediyor.
ALMANYA
Corona virüsüne karşı en hazır ülke görünümdeki Almanya'dan salgın ile ilgili güncelleme geldi… Avrupa'daki İtalya ve İspanya gibi ülkelere oranla ölüm ve vaka sayısının daha az olduğu Almanya'da bilim kurulu olarak görev yapan Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalık ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son verilere göre Almanya'da ölü sayısı 55 artarak 253'e çıktı. Almanya'da vaka sayısının da 24 saat içerisinde 5780 artarak 42.288'e çıktığı belirtildi.
ORTA AMERİKA
Çin'de başladıktan sonra Avrupa'ya sıçrayan ve kısa bir süre içerisinde Amerika kıtasında da etkisini hissettiren corona virüsü özellikle Güney ve Orta Amerika'da panik yaratmaya başladı… Güney ve Orta Amerika'daki vakasayısı 10 bini geçerken, Brezilya, Şili, Ekvador gibi ülkelerde vaka sayısı 1000'leri geçti.
İTALYA
İtalya'da corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti. Toplam yaşamını yitiren kişi sayısı 8 bin 165'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 80 binden fazla vaka görüldü.
İSPANYA
Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya'dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran'dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin 17'ye ulaştı.
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