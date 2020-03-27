Sağlık Bakanlığı Corona virüsü tablosu yoğun şekilde sorgulanıyor. Corona virüsü Türkiye son durum nedir? Corona virüsü ölü sayısı kaç oldu? Pandemi haline gelen ve dünyada birçok ülkeyi acil önlemler almaya iten Corona virüsünün yayılma hızı ülkemizde de artıyor. Uzmanlar ve devlet yetkilileri tarafından vatandaşlara evde kalmaları yönünde sık sık çağrı yapılıyor. Çin'den yapılan son açıklamalara göre virüs kontrol altına alınırken, yeni yayılım noktası Avrupa oldu. İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede virüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Yayınlanan son verilerle, virüsün dünyada en çok kişiye bulaştığı ülke ABD oldu. İşte, Türkiye ve dünya genelinde Corona virüsü son durum!

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre; Türkiye genelinde hasta sayısı 3629'a ölü sayısı 75'e yükseldi.