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    • 28.03.2020 01:25
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    • 28.03.2020 01:25
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? 27 Mart BİST 100 değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 27 Mart tarihini yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    MLP Sağlık 13,77 15,30 -10,00
    Koza Madencilik 8,89 9,81 -9,38
    Enerjisa Enerji 6,21 6,84 -9,21
    Aksa Enerji 3,23 3,54 -8,76
    Karel Elektronik 12,87 13,98 -7,94
    İş Fin.Kir. 2,69 2,92 -7,88
    Doğan Holding 1,46 1,58 -7,59
    Turkcell 12,52 13,53 -7,46
    Gübre Fabrik. 14,18 15,31 -7,38
    Anadolu Efes 17,40 18,78 -7,35
    Hektaş 9,40 10,12 -7,11
    TAV Havalimanları 16,47 17,61 -6,47
    Deva Holding 11,17 11,94 -6,45
    Logo Yazılım 59,70 63,75 -6,35
    Good-Year 3,13 3,34 -6,29
    Türk Telekom 6,56 7,00 -6,29
    Koza Altın 61,90 65,95 -6,14
    Karsan Otomotiv 1,23 1,31 -6,11
    Tat Gıda 5,64 5,99 -5,84
    İndeks Bilgisayar 7,38 7,82 -5,63

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