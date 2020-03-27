Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Mart tarihini yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: