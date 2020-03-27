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    • 28.03.2020 01:22
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    • 28.03.2020 01:22
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    Borsada değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, 27 Mart tarihini yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 27 Mart tarihini yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 7,26 6,60 10,00
    Pegasus 34,54 31,40 10,00
    İş Y. Men. Değ. 3,89 3,60 8,06
    Eczacıbaşı İlaç 5,08 4,85 4,74
    Çelebi 59,95 58,85 1,87
    Doğuş Otomotiv 6,90 6,78 1,77
    Ege Endüstri 464,00 459,00 1,09
    Halk GMYO 1,19 1,18 0,85
    Tümosan Motor ve Traktör 4,14 4,11 0,73
    Brisa 7,24 7,20 0,56
    Bursa Çimento 2,92 2,91 0,34
    Şok Marketler 8,80 8,78 0,23

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