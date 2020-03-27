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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 01:26
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    • 28.03.2020 01:26
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    8 ülkeden koronavirüsle mücadele i yaptırımların kaldırılması çağrısı

    , , , , , , ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta 'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

    8 ülkeden yaptırımların kaldırılması çağrısı

    , , , , , , ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta 'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

    Yaptırım altında olan söz konusu 8 ülke, Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etmesini istedi.

    KÜRESEL SALGIN SİYASİLEŞTİRİLMEMELİ
    Koronavirüs salgınıyla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için ABD ve Avrupa Birliği ile BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına maruz kalan ülkelere yönelik ''yasa dışı, cebri ve keyfi ekonomik baskıların'' kaldırılması gerektiği belirtilen mektupta, küresel salgının ''siyasileştirilmemesi'' gerektiği ifade edildi.

    Hiçbir ülkenin yaptırımlar yüzünden sağlık sisteminin çökmesine müsaade edilmemesi gerektiği vurgulanan mektupta, yaptırımlar devam ettiği sürece salgınla etkin mücadelenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

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