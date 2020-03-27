Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."