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    • 27.03.2020 12:26
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    Son dakika: Tarım ve duyurdu: 2153 personel alınacak!

    Son dakika haberleri... Tarım ve "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 2020 tarihlerinde üzerinden yapıyoruz." dedi.

    Bakan duyurdu: 2153 personel alınacak!

    Son dakika haberleri... Tarım ve "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 2020 tarihlerinde üzerinden yapıyoruz." dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: 2153 personel alınacak!
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