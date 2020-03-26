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    • 26.03.2020 15:44
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    27 Mart ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda Miele elektrik süpürgesi sürprizi!

    katalog her hafta olduğu gibi bu hafta yine dopdolu. 27 Mart Cuma kataloğu birbirinden hesaplı ve indirimli ürünleri müşterilerine sunuyor. listesinde; Meizu cep telefonu, Miele toz torbalı elektrik süpürgesi, solar aydınlatma seti, ultrasonik hava nemlendirici gibi ürünler bulunuyor. Haftanın na haberimizden ulaşabilir, ürünlerin hem teknik hem de fiyat bilgisini görebilirsiniz.

    27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu!

    27 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel katalog hesaplı ürünler sunuyor. BİM aktüel indirimli ürünler listesine bakıldığında, Meizu cep telefonu, Miele toz torbalı elektrik süpürgesi, solar aydınlatma seti, ultrasonik hava nemlendirici gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM katalog ile her Cuma günü satışa çıkacak indirimli aktüel ürünler tanıtılıyor. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri hesaplı alışverişin adresi olmaya devam ediyor. İşte, BİM aktüel ürünler 27 Mart Cuma kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 MART CUMA)

    Meizu M6T Cep Telefonu

    Meizu M6T teknik özellikleri

    İşlemci: MediaTek MT6750

    RAM: 3GB

    Depolama: 32GB/64GB

    Ekran: 5,7 inç HD+

    Arka Kamera: 13MP+2MP

    Ön Kamera: 5MP

    Batarya: 3300mAh

    İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

    Fakir Blender Robot Seti

    • Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
    • 2 farklı hız ayarı
    • Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
    • 600 ml kapasiteli ölçme kabı
    • 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
    • Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı

    Philips Taşınabilir Şarj Aleti

    • 10.000 mAh
    • Alüminyum Kasa
    • USB Çıkış: 5V 2.1A
    • Micro USB Giriş: 5V/2A
    • Type-C Giriş: 5V/2A
    • Aksesuar: 1 USB Kablo

    Kiwi Çay Makinesi KTM 2907

    • 0,9 lt çay demliği
    • Tasarruflu demleme sistemi • 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
    • Çıkarılabilir paslanmaz filtre
    • Paslanmaz gizli rezistans
    • Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme

    Fakir Sport Blender & Sürahi

    • Kompakt & ergonomik tasarım
    • Tek tuşla çalışma özelliği
    • 4'lü Paslanmaz çelik öğütme bıçak
    • Buz kırma özelliği 570 ml
    • 1200 ml sürahi
    • El yakmayan kaydırmaz silikon tutucu ve sızdırmaz kapak

    Kumtel Set Üstü Ocak

    • Beyaz renk emaye gövde
    • Havuz bek tipi
    • Emaye ızgara
    • Otomatik çakmaklı
    • Gaz emniyeti

    Kumtel Aspiratör

    • Yüksek emiş gücü • LED aydınlatma
    • Alüminyum Filtre • Tek motor
    • 2 kademeli emiş gücü
    • 72 DB Ses gücü
    • Mekanik Kontrol gücü
    • 2 adet 3 katlı alüminyum filtre

    Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici

    • Maksimum 8 saat çalışma süresi
    • Soğuk (ultrasonik) buğu fonksiyonu
    • Ayarlanabilir nem kontrolü • Düşük su uyarısı
    • Uçucu yağlarla birlikte kullanılabilir

    Miele Toz Torbalı Elektrik Süpürgesi

    • Classic C1 Powerline
    • 800 Watt yüksek çekiş gücü
    • Çok amaçlı süpürge fırçası
    • Çok hafif, sadece 5.8 kg
    • 9 metrelik erişim çapı ile geniş evlerin rahatça temizliği
    • 4,5 lt hacimli toz torbası

    Solar Aydınlatma Seti

    • 6 SMD LED
    • 9V 3.5 W Solar panel
    • 3x3 W LED Ampul
    • Çoklu telefon şarj kablosu
    • Geniş voltaj aralığı 110-240V, 50/60 Hz
    • Solar paneli sayesinde aküsünü doldurup ampulleri yakabilir, elektriğe ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz

    Otomatik Sıvı Sabunluk

    • Kapasite: 330 ml
    • Otomatik sensör sistemi
    • Kolay doldurma için çıkarılabilir kapak
    • Gösterge ışığı
    • 4x AAA pille çalışır
    • Sabun ve piller dahil değildir

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    Haberler Ekonomi 27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda Miele elektrik süpürgesi sürprizi!
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