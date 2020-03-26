27 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel katalog hesaplı ürünler sunuyor. BİM aktüel indirimli ürünler listesine bakıldığında, Meizu cep telefonu, Miele toz torbalı elektrik süpürgesi, solar aydınlatma seti, ultrasonik hava nemlendirici gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM katalog ile her Cuma günü satışa çıkacak indirimli aktüel ürünler tanıtılıyor. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri hesaplı alışverişin adresi olmaya devam ediyor. İşte, BİM aktüel ürünler 27 Mart Cuma kataloğu!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 MART CUMA)
Meizu M6T Cep Telefonu
Meizu M6T teknik özellikleri
İşlemci: MediaTek MT6750
RAM: 3GB
Depolama: 32GB/64GB
Ekran: 5,7 inç HD+
Arka Kamera: 13MP+2MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3300mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Fakir Blender Robot Seti
• Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
• 600 ml kapasiteli ölçme kabı
• 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
• Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı
Philips Taşınabilir Şarj Aleti
• 10.000 mAh
• Alüminyum Kasa
• USB Çıkış: 5V 2.1A
• Micro USB Giriş: 5V/2A
• Type-C Giriş: 5V/2A
• Aksesuar: 1 USB Kablo
Kiwi Çay Makinesi KTM 2907
• 0,9 lt çay demliği
• Tasarruflu demleme sistemi • 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
• Çıkarılabilir paslanmaz filtre
• Paslanmaz gizli rezistans
• Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme
Fakir Sport Blender & Sürahi
• Kompakt & ergonomik tasarım
• Tek tuşla çalışma özelliği
• 4'lü Paslanmaz çelik öğütme bıçak
• Buz kırma özelliği 570 ml
• 1200 ml sürahi
• El yakmayan kaydırmaz silikon tutucu ve sızdırmaz kapak
Kumtel Set Üstü Ocak
• Beyaz renk emaye gövde
• Havuz bek tipi
• Emaye ızgara
• Otomatik çakmaklı
• Gaz emniyeti
Kumtel Aspiratör
• Yüksek emiş gücü • LED aydınlatma
• Alüminyum Filtre • Tek motor
• 2 kademeli emiş gücü
• 72 DB Ses gücü
• Mekanik Kontrol gücü
• 2 adet 3 katlı alüminyum filtre
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici
• Maksimum 8 saat çalışma süresi
• Soğuk (ultrasonik) buğu fonksiyonu
• Ayarlanabilir nem kontrolü • Düşük su uyarısı
• Uçucu yağlarla birlikte kullanılabilir
Miele Toz Torbalı Elektrik Süpürgesi
• Classic C1 Powerline
• 800 Watt yüksek çekiş gücü
• Çok amaçlı süpürge fırçası
• Çok hafif, sadece 5.8 kg
• 9 metrelik erişim çapı ile geniş evlerin rahatça temizliği
• 4,5 lt hacimli toz torbası
Solar Aydınlatma Seti
• 6 SMD LED
• 9V 3.5 W Solar panel
• 3x3 W LED Ampul
• Çoklu telefon şarj kablosu
• Geniş voltaj aralığı 110-240V, 50/60 Hz
• Solar paneli sayesinde aküsünü doldurup ampulleri yakabilir, elektriğe ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz
Otomatik Sıvı Sabunluk
• Kapasite: 330 ml
• Otomatik sensör sistemi
• Kolay doldurma için çıkarılabilir kapak
• Gösterge ışığı
• 4x AAA pille çalışır
• Sabun ve piller dahil değildir
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