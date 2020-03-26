27 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel katalog hesaplı ürünler sunuyor. BİM aktüel indirimli ürünler listesine bakıldığında, Meizu cep telefonu, Miele toz torbalı elektrik süpürgesi, solar aydınlatma seti, ultrasonik hava nemlendirici gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM katalog ile her Cuma günü satışa çıkacak indirimli aktüel ürünler tanıtılıyor. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri hesaplı alışverişin adresi olmaya devam ediyor. İşte, BİM aktüel ürünler 27 Mart Cuma kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 MART CUMA)

Meizu M6T Cep Telefonu

Meizu M6T teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 3GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5,7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat