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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    Topraksız serada üretim yapıyorlar

    'da bankacılık yapan ve ile doktor , 4 milyon liralık yatırımla kentin en büyük tam otomasyonlu topraksız serasını kurarak çilek üretmeye başladı.

    Topraksız serada üretim yapıyorlar
    Aydın'da bankacılık yapan Feyzan Ecer Şahan ve Tülay Çelimli ile doktor Özlem Şahan, 4 milyon liralık yatırımla kentin en büyük tam otomasyonlu topraksız serasını kurarak çilek üretmeye başladı. 10 dönümlük alandaki, yılda 240 ton ürün alınabilecek sisteme sahip seranın ilk ürünlerini bu yıl alan girişimci kadınlar, çilekleri 'nin farklı illerine göndermeye başladı, gelecek sezon yurt dışından gelen siparişlerle ihracata hazırlanıyor. Topraksız seranın daha kârlı olduğunu aktaran Ecer Şahan, "Normalde 1 dönüme 6 bin fide dikiyorsanız burada 25 bin fideye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda ürün kaliteniz artıyor. Katlı sistem yapabiliyorsunuz. Gübre daha az oluyor. Toprağa suyu saldığınızda ne kadarının bitkiye gittiğini göremiyorsunuz. Burada gramla, milimle ne kadar gittiğini görüyoruz" dedi.

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