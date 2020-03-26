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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    Hibe destekle tesis sahibi oldu

    'da, 2 yıl önce kapsamında aldığı hibe desteğiyle mantar üretim tesisi kuran 38 yaşındaki ev hanımı , azmi ile takdir topluyor.

    Hibe destekle tesis sahibi oldu
    Afyonkarahisar'da, 2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle mantar üretim tesisi kuran 38 yaşındaki ev hanımı Fadime Üçok, azmi ile takdir topluyor. Kiraladığı araziye kurduğu mantar üretim tesisinde 2 yıldır güzel verim aldığını dile getiren Üçok, "Ev bütçemizin giderlerinin büyük kısmını buradan sağlıyorum. Arkadaşlarım da mantar üretmeyi düşünüyor" dedi.

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