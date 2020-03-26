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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    Kariyerini kuşkonmaz için bıraktı

    'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmaz üretimi için kariyerini bırakan (39), memleketi 'nın Ula ilçesinde, bu işi yapmaya başladı.

    Kariyerini kuşkonmaz için bıraktı
    İstanbul'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmaz üretimi için kariyerini bırakan Aslı Aksoy (39), memleketi 'nın Ula ilçesinde, bu işi yapmaya başladı. 2015'te kuşkonmaz üretimine başlayan Aksoy, kilosu 75 liradan satılan kuşkonmazın üretimi için 'iyi tarım' sertifikası aldı, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan ve 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, "10 kişiyle hasat yapıyorum. Bu yılki hedef 25 ton kuşkonmaz hasadı" dedi.

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