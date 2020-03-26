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    • 26.03.2020 14:45
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    Son dakika: Spot piyasada arttı! | 26 Mart 2020 spot piyasada elektrik fiyatları son durum

    AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,6 artarak 102 milyon 508 bin 987 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 232 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 237 lira 68 kuruş oldu.

    Spot piyasada elektrik fiyatları arttı!

    Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 28 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

    AŞ verilerine göre, nda işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,6 artarak 102 milyon 508 bin 987 lira oldu.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 28 kuruş, en düşük saat 07.00'de 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 232 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 237 lira 68 kuruş oldu.

    Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 4 kuruş, en düşük 65 liradan işlem gördü.

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