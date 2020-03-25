TOKİ 2020 yeni konut projeleri ve ihaleler oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan Toki ihaleleri Mart 2020 listesini sizler için araştırdık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerinin ihalelerini de her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. TOKİ ihalesi yaptığı projelerin satışlarını da birer birer gerçekleştiriyor. TOKİ'den ev alabilmek için başlıca şartları taşımanız gerekir. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması en önemli şarttır.
İşte Toki ihaleleri Mart 2020 listesi;
- Adana Sarıçam Buruk Toki 2.Etap 3. Bölge 802 adet konut ihale tarihi 3 Mart 2020 15:00
- Adana Sarıçam Buruk Toki 2. Etap 4. Bölge 619 adet konut ihale tarihi 4 Mart 2020 15:00
- Karaman Ermenek Güllük Toki 156 adet konut ihale tarihi 9 Mart 2020 14:30
- İstanbul Başakşehir Hoşdere Toki 353 adet konut ihale tarihi 11 Mart 2020 14:30
Konya Akören Toki 3. Etap 219 adet konut ihale tarihi 12 Mart 2020 14:30
- İzmir Torbalı Ayrancılar Toki 2. Etap 161 adet konut ihale tarihi 17 Mart 2020 14:30
- Karabük Yenice İsmetpaşa Toki 2. Etap 218 adet konut ihale tarihi 17 Mart 2020 15:00
- İstanbul Başakşehir Kuzey Ayazma Toki 363 adet konut ihale tarihi 18 Mart 2020 14:30
- Kırıkkale Delice Karabekir Toki 2. Etap 394 adet konut ihale tarihi 18 Mart 2020 15:00
- Erzincan Kemah Toki 94 adet konut ihale tarihi 19 Mart 2020 14:30
- Konya Hüyük Toki 142 adet konut ihale tarihi 24 Mart 2020 14:30
- Kocaeli Gebze Toki 577 adet konut ihale tarihi 24 Mart 2020 15:00
- Ankara Mamak Anayurt ve Gülseren Toki 5. Etap 519 adet konut ihale tarihi 30 Mart 2020 14:30
- İzmir Aliağa Toki 614 adet konut ihale tarihi 31 Mart 2020 14:30
Uygun fiyatlı konut üretimi yapan TOKİ tarafından Türkiye'nin dört bir yanında yeni projeler üretilmeye devam ediyor. Toki ihaleleri 2020 kapsamında TOKİ imzası ile hayata geçirilecek olan projelerin yapımına ihalesinden sonra başlanıyor.
BU İLLERDE TOKİ TARAFINDAN KURA YAPILMAYACAK!
Aksaray Paşacık,
Antalya Akseki,
Aydın Çine,
Batman Gercüş Kayapınar,
Batman Sason,
Bingöl Yedisu,
Bursa Orhaneli,
Çankırı Eldivan,
Çankırı Şabanözü,
Denizli Acıpayam,
Denizli Baklan,
Denizli Bekilli,
Erzurum Pasinler,
Eskişehir Günyüzü,
Eskişehir İnönü,
Eskişehir Mihalgazi,
Eskişehir Sarıcakaya,
Gümüşhane Arzularkabaköy,
Hatay Payas,
Kayseri Melikgazi,
Kayseri Valiliği,
Kırklareli Pınarhisar,
Kilis Polateli,
Konya Emirgazi,
Manisa Kırkağaç,
Mardin Yeşilli,
Mardin Savur,
Niğde Çiftlik,
Sakarya Alandüzü,
Siirt Eruh,
Şanlıurfa Akçakale,
Şanlıurfa Viranşehir,
Şırnak Bettüşşebap,
Şırnak Çalışkan,
Şırnak Güçlükonak,
Şırnak Karalar,
Şırnak Uzungeçit,
Van Başkale,
Van Çatak,
Yozgat Doğankent,
Yozgat Boğazlayan
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
TOKİ NEDİR?
TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:
- TC vatandaşı olmak.
- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak
- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak
- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması
- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi
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