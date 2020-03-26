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    • 26.03.2020 07:30
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti! 'lere koronavirüsten koruma paketi!

    Son dakika haberleri... 'lere koronavirüsten koruma paketi! ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla 6 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüs ’ye de sıçradı. Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak isteyen hükümet harekete geçti. Başkan Ekonomik İstikrar paketini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı , si olanlara müjde üstüne müjde verdi. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirse karşı KOBİ’lere adeta kalkan olacak 3’lü koruma paketini devreye soktu. Buna göre, Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven üretimine 6 milyon TL’ye kadar destek, alacaklarına 3 ay erteleme ve KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre verilecek

    KOBİ'lere koronavirüsten koruma paketi!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip koronavirüs KOVİD-19'a karşı 'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini belirterek, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" açıklamasında bulundu.

    6 MİLYON TL DESTEK
    Planını detaylarını anlatan Varank, "KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı. Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarına değinerek, "Bu projelere, 6 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL'si geri ödemeli olacak" dedi. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Varank, KOVİD-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından talebi artan ürünler olduğunu ve talebi karşılamak için üreticilerle temasa geçtiklerini dile getirdi.



    3 AY ERTELENECEK
    Bakan Varank, KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını ertelediklerini ve bu durumdaki KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3 ay ötelediklerini söyledi. İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğin vurgulayan Varank, "Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek" diye konuştu.

    4 AY EK ZAMAN
    Varank, proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceklerini, böylece projelerin kesintiye uğramayacağını ifade etti. Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğinin altını çizerek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız" açıklamasını yaptı. (Sabah)

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