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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 06:48
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    • 26.03.2020 06:53
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    talimat verdi! Askeri fabrikada corona virüsüne karşı ilaç üretilecek!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip corona virüsü dünyayı esir aldı. Antartika hariç tüm kıtalarda görülen Kovid-19 ’ye de sıçradı. Virüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından hükümet tarafından alınan tedbirler bir bir uygulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan, corona virüsün durdurulması için çalışmaların başladığını açıklarken vatandaşların evlerde kalmasını istedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ’ndan bir son dakika haberi geldi. , corona virüsü salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ilaç ve sıhhi malzemeler ile solunum cihazının üretilmesi için talimat verdi. İşte tüm detaylar…

    Askeri fabrikada corona virüsüne karşı ilaç üretilecek!

    , koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ilaç ve sıhhi malzemeler ile solunum cihazının üretilmesi i talimat verdi. Ankara'daki MSB Müdürlüğünde, maske, antibakteriyel ürün imalatına başlandı, yoğunlaştırılan üretim kapsamında ekstra eczacı ve kimyager görevlendirildi. Yine ilaçların muadillerinin üretilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Bakan Akar, Çin ve Japonya'da koronavirüs ile mücadelede kullanılan ilaçların muadilini yapabileceklerini duyurdu. Yerli solunum cihazı üretimi konusunda da askeri fabrikaların imkanları harekete geçirildi.

    İLK İLACI KIRIM HARBİNDE ÜRETTİ
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, MSB İlaç Fabrikası'nın tarihi Kırım Harbine kadar (1853-1856) uzanıyor. O tarihlerde ilk olarak ilaç ve tıbbi malzeme yapımı, orduda başlanmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda da Beylerbeyi Transit Deposundan başka Konya'nın Sille Mevkiinde ikinci bir ilaç ve pansuman malzemesi üretimine devam edildi. 1965'te Ordu İlaç Fabrikası ismiyle faaliyete geçti, 1999 tarihinden itibaren ise MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı ismini aldı. Fabrika, halen MSB İlaç Fabrikası Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet yürütüyor.

    STANDARTLARA UYGUN
    Fabrika, mevcut kapasitesiyle 5'i üretim bölümü olmak üzere 6 bölümde hizmet verebiliyor. "Muayene ve Kontrol Bölüm Amirliği, Kalite Kontrol Kısmı"nda, uluslararası normlara uygun modern cihazlar ve bilgisayar kontrollü sistemler eşliğinde üretimde kullanılmak üzere tedarik edilen hammadde yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin analizi, seri üretim aşamasında yarı mamul ve mamul maddelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılıyor. Yeni üretilecek ürünlerin uluslararası referanslar dahilinde ön formülasyon ve formülasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

    ORDU TİPİ ÜRETİM
    MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaç hammaddesi ve ambalaj malzemeleri ile TSK'nın barışta ve savaşta kullanacağı ordu tipi ilaç ve pansuman malzemelerini üretme misyonuyla görev yürütüyor. TSK'nın ilaç ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığı azaltma, seferde ihtiyaç duyulacak ilaç ve tıbbî malzeme karşılama oranını arttırmak ilaç üretimi ve formülasyon geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Konvansiyonel ve KBRN (kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer) savaşlarında kullanılmak üzere çeşitli ilaç ve antidotların geliştirilip üretilmesi üzerinde duruluyor.

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