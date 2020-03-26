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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 17:01
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    • 26.03.2020 17:01
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    Son dakika: sı yükselişle açıldı | endeksi son durum

    Son dakika haberi... sı, güne yükselişle başladı. Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.

    New York borsasında hareketlilik

    Açılışta, endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 21.468,38 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.

    da endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.

    ABD Merkez Bankası'nın () açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu.

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