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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 19:22
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    • 26.03.2020 19:22
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    Son dakika: 'den flaş Kovid-19 çağrısı: Büyük ve koordine küresel eylemler gerekiyor

    Son dakika herine göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini sınırlandırmak için ticaret akışını sağlamak ve tedarik zincirini açık tutmak gerektiğini bildirdi.

    AB'den flaş Kovid-19 çağrısı

    Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi bitiminde açıklama yayımladı.

    Açıklamada, G20 ülkelerinin, ekonomik sıkıntıları azaltmak, çalışanları ve şirketleri desteklemek için makroekonomik politikalar dahil bütün araçları eş güdümlü biçimde harekete geçirmeleri gerektiği kaydedildi.

    BÜYÜK VE KOORDİNE KÜRESEL EYLEMLER GEREKİYOR
    AB'nin koronavirüse karşı mücadelede uluslararası iş birliğini desteklediği anımsatılan açıklamada, "Sağlık ve ekonomi alanlarında hızlı, büyük ve koordine küresel eylemler gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, koronavirüs salgının ekonomideki olumsuz etkilerini sınırlandırmak için ticaret akışının sağlanması ve tedarik zincirinin açık tutulması gerektiği vurgulandı.

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