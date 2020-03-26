SPK haftalık bülteni yayınladı

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ziraat Bankası'nın 1 milyar 500 milyon dolar ve 5 milyar lira tutarındaki tutarındaki, Anadolubank'ın 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Emlak Katılım Varlık Kiralamanın 2 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvuruna onay veren kurul, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemlerinin 7 milyon 750 bin lira tutarındaki çıkarılmış sermayesi içinde 750 bin lira nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların 12 Eylül 2019 tarihinde Kerem Bilge tarafından, 500 bin lira nominal değerli kısmının şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na ve 250 bin lira nominal değerli kısmının şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Semih Erk'e devredilmesi sonucunda şirketin yönetim kontrolünün birlikte hareket eden Bülent Çobanoğlu ve Semih Erk tarafından sağlanmış olması sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Prizma Pres Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 243 bin 423 lira, Dünya Grup Gayrimenkul Değerlemeye 54 bin 94 lira, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii pay piyasasında 12 Temmuz 2019-23 Temmuz 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 237 bin 375,14 lira, Parsan Makine Parçaları Sanayii pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye toplam 810 bin 433,97 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.