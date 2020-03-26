Sicil affı ne demek ve kimleri kapsıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Sicil affı ile ilgili gelişmeleri takip edenler konu hakkında yapılan son açıklamaları öğrenmek istiyor. Dolayısıyla arama motorlarında sicil affı hakkında araştırma yapıyor. Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan kişilere gelecek sicil affı vatandaşları rahatlatacak. Bankalar Birliğinin kara listesinde bulunanlar yükümlülüklerini yerine getirse olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Peki, torba yasada sicil affı var mı? On binlerce kişi araştırıyor!

ÇEK VE SİCİL AFFI HAKKINDA

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi.