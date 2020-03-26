Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen kısa çalışma ödeneği hakkındaki detaylar netleşti. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi. Önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği Başkan Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Şimdi çalışanlar "Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.
RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki düzenlemelerin de eklendiği ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kanunla, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı.
İŞVEREN MAAŞI TAMAMLAYABİLİR
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.
EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek. İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılır.Asgari çalışan sayısı aranmıyor.
Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilir. Sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek, ancak SGK'ya bildirilen primler esas alınacak.
İşveren başvurabilir, çalışanlar başvuramaz. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.
Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilir. Kısa çalışma ödeneği alan işletmeler başta asgari ücret olmak üzere diğer tüm istihdam teşviklerinde de yararlanabilir.
Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak.
GÜNLÜK 2.5 LİRA DA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Meclis Genel Kuruldan geçen yasa tasarısı ile işverenlere asgari ücret desteği de netleşti. İşçi sayısına bakılmaksızın işverenlere, günlük 2.5 lira, aylık da 75 lira asgari ücret desteği verilecek.
İşverenler, 2019 yılında, prime esas günlük kazancı 128 liranın altında çalıştırdığı kişi sayısı kadar bu yıl da aynı sayıdaki işçiler için destek alacak.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük 256 lira olarak esas alınacak.
BRÜT Kısa Çalışma
ÜCRET Ödeneği
2.622 1.561
2.943 1.752
3.000 1.786
3.250 1.935
3.500 2.084
3.750 2.233
4.000 2.382
4.250 2.531
4.500 2.680
4.750 2.828
5.000 2.977
5.250 3.126
5.500 3.275
5.750 3.424
6.000 3.573
6.250 3.722
6.500 3.870
6.750 4.019
7.000 4.168
7.250 4.317
7.375 4.380
7.500 4.380
Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgarit ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz
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