Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen kısa çalışma ödeneği hakkındaki detaylar netleşti. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi. Önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği Başkan Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Şimdi çalışanlar "Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.