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    • Ekonomi
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    • 26.03.2020 23:09
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    Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, perşembe gününü yükselişle tamamladı. Endekslerdeki yükselişte, ABD Senatosu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylaması etkili oldu.

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, perşembe gününü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 6,2 artışla 22.523,15 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 5,9 artarak 2.622,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,6 yükselişle 7.797,54 puana çıktı.

    Endekslerdeki yükselişte, ABD Senatosu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylaması etkili oldu.

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