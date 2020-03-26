Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, perşembe gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 6,2 artışla 22.523,15 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 5,9 artarak 2.622,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,6 yükselişle 7.797,54 puana çıktı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD Senatosu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylaması etkili oldu.
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