Sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından araştırılıyor. Sigaraya zam var mı? Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar sigara fiyatlarını sorgulamaya başladı. Düzenlemeyle birlikte tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Geçtiğimiz yıl sigara fiyatlarına paket başına 3-4 lira kadar zam yapılmıştı. 2020 yılında herhangi bir zam olmamıştı.
ÖTV ZAMMI HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Yeni karara göre kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.
Karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara içenler sigaraya zam olup olmayacağını merak ediyor. Yapılan düzenlemelerin sigara fiyatlarını etkilemeyeceği belirtiliyor. Yani şu anda sigara fiyatlarının değişmesi beklenmiyor.
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 12 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL
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