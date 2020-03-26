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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 18:22
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    • 26.03.2020 18:22
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    Avrupa'ya Kovid-19 şoku: Schengen'in 25'inci yaşında sınırlar kapatıldı

    Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan , 25'inci yaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınır kontrolleri ile girdi. Öte yandan, serbest dolaşımın durması özellikle Avrupa'nın entegre tedarik zincirinde aksamalara, mal ve hizmetlerin akışında kesintilere neden oluyor.

    Avrupa'ya Kovid-19 şoku

    Lüksemburg'un Schengen kasasında 14 Haziran 1985 yılında imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren ile pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat edilmeye başlandı.

    Başlangıçta , , , ve Lüksemburg arasında imzalanan anlaşmaya yıllar içinde çok sayıda Avrupa ülkesi katıldı.

    Schengen bölgesi mevcut durumda Almanya, , Belçika, Çekya, , Estonya, Finlandiya, Fransa, , , , , Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, , , İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve 'den oluşuyor.

    Söz konusu 26 Schengen ülkesi arasında sınır uygulamaları normal şartlarda yapılmıyor.



    SINIRLAR KAPATILDI
    Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla pek çok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatma kararları aldı.

    AB Komisyonu verilerine göre, mevcut durumda Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan, İspanya, Portekiz, Polonya, Çekya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Estonya ve Litvanya resmi olarak geçici sınır kontrolleri uyguluyor.

    Sınırlarda denetim yapmayan Hollanda, Lüksemburg ve Slovakya gibi ülkelerin bütün komşuları ise söz konusu ülkelere geçişlerde sıkı kontroller gerçekleştiriyor.

    Öte yandan, serbest dolaşımın durması özellikle Avrupa'nın entegre tedarik zincirinde aksamalara, mal ve hizmetlerin akışında kesintilere neden oluyor.

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