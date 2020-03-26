Rekor kırılan ihracatta büyüme ivmesini daha ileriye taşımak için yeni bir proje daha yaşama geçirildi. Ticaret Bakanlığı, ücretsiz ticaret eğitimleri verilecek Sanal Ticaret Akademisi kurdu. Bakanlık, Sanal Ticaret Akademisi ile kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.
HER YERDEN ERİŞİM
Akademide 'Dış Ticaret, Girişimcilik ve İç Ticaret' olmak üzere 3 sertifika programı düzenlenecek. Her yerden erişilebilen, mobil cihazlarla da uyumlu, ücretsiz olan Sanal Ticaret Akademisi sayesinde daha fazla girişimci şirketleşecek, daha fazla şirket de ihracatçı olacak.
SERTİFİKA VERİLECEK
Sertifika programlarının zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli dersini tamamlayanlar gerçekleştirilecek sınava girecek ve başarılı olanlar sertifika alma imkanı elde edecek. Akademi dersleri ve sertifikaları, işte yükselmek, iş değiştirmek, kariyere yeni bir yön çizmek ve ilk kez iş bulmak için faydalı olacak. Bununla birlikte, eğitim alan kişilerin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi de sağlanacak. Sanal Ticaret Akademisi kapsamında geliştirilen sanal sınıflar uygulaması ile yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili internet üzerinden seminer, ders veya atölye çalışması düzenlenebilecek.
İŞ KURMAK KOLAYLAŞACAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Akademi'yi bütün vatandaşların hizmetine açtıklarını belirterek, "Bu eğitim sistemimiz 7/24 çalışma masanızda ya da telefonunuzda hazır olacak. Kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyenler için iş bulma kolaylığı sağlayacak ya da işini kurma yönünde onları cesaretlendirecek" dedi. Pekcan, Akademi'nin, fikri ya da ürünü olanların şirketleşmesine, ihracatçı olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
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