



SERTİFİKA VERİLECEK

Sertifika programlarının zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli dersini tamamlayanlar gerçekleştirilecek sınava girecek ve başarılı olanlar sertifika alma imkanı elde edecek. Akademi dersleri ve sertifikaları, işte yükselmek, iş değiştirmek, kariyere yeni bir yön çizmek ve ilk kez iş bulmak için faydalı olacak. Bununla birlikte, eğitim alan kişilerin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi de sağlanacak. Sanal Ticaret Akademisi kapsamında geliştirilen sanal sınıflar uygulaması ile yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili internet üzerinden seminer, ders veya atölye çalışması düzenlenebilecek.