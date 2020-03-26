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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    Kamuda 7.235 kişiye iş

    Kamuda yeni için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu idare, kurum ve kuruluşlarına 6 bin 219, üniversitelere ise bin 16 ek atama izni verildi.

    Kamuda 7.235 kişiye iş
    Kamuda yeni için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu idare, kurum ve kuruluşlarına 6 bin 219, üniversitelere ise bin 16 ek atama izni verildi. Atamalarda başı bin 690 kişi ile , bin 495 kişiyle Kurumu, 340 kişiyle Ticaret Bakanlığı, 290 kişiyle , 240 kişiyle Aile, Çalışma ve Bakanlığı çekiyor. Adalet Bakanlığı'nın bin 690 kişilik atama kontenjanının 400'ü idare memuru, 160'ı cezaevi katibi ve bini icra müdür yardımcısı için kullanılacak.

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