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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 Gazete
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    İş’e Devam Desteği

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu ları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için 'İş'e Devam Desteği başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız ın korunması olacak" dedi.

    İş’e Devam Desteği
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu ları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için 'İş'e Devam Desteği başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız ın korunması olacak" dedi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçirdi. 3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre; desteğe, sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Başvuru bugün başlayacak.

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