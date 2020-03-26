İstanbul online market siteleri! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya geneline yayıldı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından 59 kişi hayatını kaybetti. Devlet sağlık açısından tedbirler aldı ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini açıkladı.
İSTANBUL ONLİNE MARKET SİTELERİ!
1. GETİR
Online market alışverişi uygulamalarının en eskilerinden biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekiyor. Fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olan getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alıyor. Getir uygulamasının 4,90 TL gönderim ücreti bulunuyor.
2.İSTEGELSİN
İstegelsin 2017 yılında faaliyete giren bir online market alışverişi uygulaması. Ürün çeşitliliği, steril depolama ortamı ve hızlı servisiyle son dönemde dikkatleri çekti. Diğer firmalara göre uygun fiyatlı olması da istegelsin'in birçok kişi tarafından tam not almasını sağladı.
3.MİGROS SANAL MARKET
Online market alışverişi uygulamalarının başında Migros Sanal Market geliyor. Neredeyse en eski market hizmeti olan Migros Sanal Market, cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Migros mağazalarını kullanan uygulamanın 5,90 TL getirme ücreti bulunuyor.
4.CARREFOURSA ONLİNE MARKET
Migros'un sanal marketinin ardından online market alışverişi pazarına CarrefourSA'da giriş yaptı. Online market mantığıyla yola çıkan ve tedariğini CarrefourSA marketlerinden yapan uygulama 4,90 TL sipariş ücreti bulunuyor.
5.A101
Ucuz ürün mantığıyla yola çıkan A101 marketleri aynı mantığı online şubelerine de uyguluyor. Tedariğini A101 marketlerden sağlayan uygulama, reel marketlerde yaptığı tüm indirimleri online marketlerinde de uyguluyor. A101 online market uygulamasının tek olumsuz yanı ise ürünlerinizi kargoyla gönderiyor oluşu. Bu nedenle ürünleriniz en az 1 gün sonra elinize ulaşmış oluyor.
6.HAPPY CENTER
Happy marketler zincirinin resmi uygulaması olan Happy.com.tr uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.
8.BAKKALDAN
Bakkaldan uygulaması son dönemde en çok rağbet gören uygulamalardan bir tanesi. Bakkaldan firmasının kendi depoları yok sadece çevredeki kayıtlı bakkallardan sizlere gönderim sağlıyor. Tıpkı YemekSepeti mantığıyla çalışan uygulama, size en yakın bakkalı gösteriyor ve alışveriş yapmanızı sağlıyor. Online ödeme ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor.
9.TAZE DİREKT
Sağlıklı beslenme mottosuyla yola çıkan Tazedirekt uygulaması steril ürün depolamasıyla dikkat çekiyor. Sebze ve meyvelerin en tazelerini sunan uygulamada organik reyonu da bulunuyor. Uygulamada 5,90 TL ürün getirme ücreti bulunuyor.
Marketlerden flaş tavsiye kararı! Çalışma saatleri...
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.
Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:
"Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10.00 açılış ve 20.00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.