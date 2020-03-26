"AVRUPA, BAŞINDAN BERİ BU SALGINI KÜÇÜMSEDİ"

Ülkede en çok vakanın ve ölü sayısının görüldüğü kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, AA'nın da üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği üyesi gazetecilerin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

Fontana, "Son birkaç gündür yeni vaka sayısındaki artış stabilize seyrediyordu ancak bugün yeniden yükseldi ve ne yazık ki 2 bin 500'ü aşkın yeni vaka kaydedildi." dedi.

Bölge sakinlerinin büyük kısmının kurallara uyduğunu belirten Fontana, halen kurallara uymayan bir kesimin de bulunduğunu ifade etti.

Fontana, 10 milyon nüfusu bulunan bölgelerinde eldeki imkanlar ölçüsünde her gün 5 bin kişiye test yapabildiklerini belirterek, virüsün bölgelerinde keşfedilmeden yayıldığını da dile getirdi.

Avrupa'nın salgınla mücadelesine yönelik soruya Fontana, "Avrupa, sadece İtalya'daki epidemiyi göz ardı etmedi. Avrupa, başından beri bu salgını küçümsedi." yanıtını verdi.