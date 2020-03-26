Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili Türkiye'den ve dünya genelinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Bugün son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakas sayısını açıkladı.
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI
FAS'TA KORONAVİRÜSTEN (KOVİD-19) ÖLENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.
Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.
İNGİLTERE'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 578 OLDU
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.
İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
FRANSA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU YÜKSELİYOR
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.
16 YAŞINDA BİR ÇOCUK VİRÜSTEN ÖLDÜ
Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1696'ya yükseldiğini bildirdi.
Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.
Ülkede bugün, "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" sayısına ulaşıldı.
NEW YORK'TA KORKUTAN KOVİD-19 BİLANÇOSU
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi.
Bazı hastaların 20 ila 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.
Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.
NEW YORK'UN 5 BÖLGESİNİN HER BİRİNE 1000 YATAKLI HASTANE
Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.
Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.
ÜLKEDEKİ VAKA SAYISI 70 BİNE YAKLAŞTI
ABD genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.
John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 684'e ulaştı.
İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU ARTIYOR
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 8 bin 165 oldu.
Ülkede, 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo günlük verileri açıkladı.
Miozzo, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.
Dün, 9 bin 362 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 999'luk artışla, 10 bin 361'e ulaştığı bilgisini paylaşan Miozzo, ölü sayısının son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.
KISMİ DÜŞÜŞ DURDU
Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.
Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya'da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.
BORELLİ'NİN KOVİD-19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Diğer yandan dün rahatsızlanan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.
Roma'da yeni vaka sayısında düne göre düşüş gözlenirken; başkentin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Nerola kasabasında 72 kişide Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ardından Lazio Bölgesel Yönetimi, kasabayı "kırmızı bölge" ilan ederek giriş çıkışlara kapattı.
"AVRUPA, BAŞINDAN BERİ BU SALGINI KÜÇÜMSEDİ"
Ülkede en çok vakanın ve ölü sayısının görüldüğü kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, AA'nın da üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği üyesi gazetecilerin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.
Fontana, "Son birkaç gündür yeni vaka sayısındaki artış stabilize seyrediyordu ancak bugün yeniden yükseldi ve ne yazık ki 2 bin 500'ü aşkın yeni vaka kaydedildi." dedi.
Bölge sakinlerinin büyük kısmının kurallara uyduğunu belirten Fontana, halen kurallara uymayan bir kesimin de bulunduğunu ifade etti.
Fontana, 10 milyon nüfusu bulunan bölgelerinde eldeki imkanlar ölçüsünde her gün 5 bin kişiye test yapabildiklerini belirterek, virüsün bölgelerinde keşfedilmeden yayıldığını da dile getirdi.
Avrupa'nın salgınla mücadelesine yönelik soruya Fontana, "Avrupa, sadece İtalya'daki epidemiyi göz ardı etmedi. Avrupa, başından beri bu salgını küçümsedi." yanıtını verdi.
Fontana, bölgelerinde en çok vaka ve kaybın yaşandığı Bergamo kentinin neden daha sıkı şekilde "kırmızı bölge" ilan edilmediğine ilişkin ise "Bunu ben de önerdim ancak hem hükümet hem de sağlıkla ilgili yetkililerimiz bunu gerekli görmedi, o nedenle yapılamadı." ifadesini kullandı.
Kovid-19 krizine yanıt vermek için kısa sürede bölgedeki yoğun bakım ünitelerinin sayısını 2 kat artırdıklarını vurgulayan Fontana, sadece virüs vakalarına özel Milano Fuar Alanı'nda yeni bir hastane kurduklarını ve bunun haftaya açılmasını planladıklarını aktardı.
Fontana, kendilerine son günlerde yardım gönderen Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'ya da teşekkürlerini iletti.
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