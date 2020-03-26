1 MİLYAR 572 MİLYON 500 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

(Çiftilere destek hakkında) Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün son numarası 0 olanlara bugün başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. Toplam 1,5 milyar lira desteğimiz var. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteklerimiz var. Ayrıca kimlik numarası 2 ile bitenler 27 Mart'ta, 4 olanlar 3 Nisan'da ve 6-8 olanlar 10 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödenecek.

HİBELER

503 projeye hibemiz var. 450 milyon liralık bir yatırım olacak. Hibeler için internetten sonuçlara bakabilirler. 42 ilde 16 yatırıma da destek sağlıyoruz. Yığılma olmasın diye Haziran ayına başvuruları çekeceğiz.