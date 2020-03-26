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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 12:02
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    • 26.03.2020 12:02
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    nda koronavirüs belirsizliği | 26 Mart 2020 Avrupa borsaları son durum

    Avrupa'nın koronavirüs salgınının merkezi konumuna gelmesiyle birlikte dünya çapında en çok vaka Avrupa'da görülmeye başlandı. Borsalar üzerinde baskı ve belirsizlik yaratan bu durumla birlikte açılışta sert şekilde düştü.

    Avrupa borsalarında koronavirüs belirsizliği

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasının oluşturduğu tedirginlikle güne satış ağırlıklı başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kabıyla 307 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 azalışla 9.637 puanda seyrediyor.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3 düşerek 5.515 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.803 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 azalarak 4.327 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.911 puan oldu.

    Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,5 kazançla 1,0940, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,1920 seviyelerinden işlem görüyor.

    Analistler, Kovid-19 salgınının ye ve sosyal hayata etkilerini hafifletmek için ekonomi yönetimlerinin attığı destek adımlarına karşın salgının Avrupa'da hızla yayılmayı sürdürmesinin pay piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

    Avrupa'da hükümetlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve daha sert tedbirlere başvurduğuna dikkati çeken analistler, İspanya'nın salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istediğini anımsattı.

    Analistler, bugün Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de 4. çeyrek büyüme ve işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

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    Haberler Ekonomi Avrupa borsalarında koronavirüs belirsizliği | 26 Mart 2020 Avrupa borsaları son durum
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