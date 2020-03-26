EBA akademik destek nasıl kullanılır? EBA akademik destek ders saatleri nasıl? Üniversite sınavında başarılı olmak için hazırlık yapan milyonlarca öğrenci EBA tarafından hazırlanan akademik destek sistemini takip ediyor. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin faydalanabildiği sistem ile öğrenciler başarıya giden yolda neler yapması gerektiğini öğrenebiliyor. Peki, EBA akademik destek nasıl kullanılır? EBA akademik destek ders saatleri nasıl? İşte yanıtı!
EBA AKADEMİK DESTEK NEDİR?
Millî Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu EBA'da, 11. ve 12. sınıflar için EBA Akademik Destek programı geliştirildi. Bu program; yeni nesil sorularla onlarca kaynak kitap barındıran, öğrencinin ihtiyacına yönelik akıllı yönlendirme yapan bir sistem.
EBA Akademik Destek ile öğrencilerin tercih listesi ve mevcut seviyesi göz önünde bulundurularak, hangi konuyu ne kadar çalışmaları gerektiğini planlayan özel bir program hazırlandı. Program sayesinde öğrencilerin, kişiselleştirilmiş yol haritalarıyla çalışmalarına imkân sağlanıyor.
Detaylı konu anlatım videoları, örnek sorular, çözüm videoları, testler ile önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin her birini EBA Akademik Destek'te bulabilmek mümkün.
EBA AKADEMİK DESTEK DERS SAATLERİ
EBA AKADEMİK DESTEK NASIL KULLANILIR?
EBA Akademik Destek'e giriş yaptığınızda, ilk olarak sizleri puan türü seçimi ekranı karşılamakta. Puan türünüzü seçtikten sonra EBA Akademik Destek, hedef planlamasından çalışma önerilerine kadar sizi seçmiş olduğunuz puan türüne göre çalıştırmakta ve ders programları sunmaktadır.
Diploma notunuzu belirleyip, EBA Akademik Destek puanınıza eklenmesini sağlayarak, tam olarak bir üniversite sınavı simülasyonuna erişebilirsiniz.
EBA Akademik Destek, puan türünüzü ve yerleştirme puanınızı belirledikten sonra, sizleri net tahminleri sayfasına göndermeden önce hedefinizi belirleyeceğiniz ekrana aktarmakta. Bu ekrandan; net tahminlerinizi sisteme girmeden önce hangi üniversiteyi, hangi bölümü istediğinizi seçebiliyorsunuz. Sistem sizi o üniversitenin puanına göre hazırlamakta. Bunun yanında birden fazla üniversite de ekleyebilirsiniz.
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