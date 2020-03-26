EBA AKADEMİK DESTEK NASIL KULLANILIR?

EBA Akademik Destek'e giriş yaptığınızda, ilk olarak sizleri puan türü seçimi ekranı karşılamakta. Puan türünüzü seçtikten sonra EBA Akademik Destek, hedef planlamasından çalışma önerilerine kadar sizi seçmiş olduğunuz puan türüne göre çalıştırmakta ve ders programları sunmaktadır.

Diploma notunuzu belirleyip, EBA Akademik Destek puanınıza eklenmesini sağlayarak, tam olarak bir üniversite sınavı simülasyonuna erişebilirsiniz.

EBA Akademik Destek, puan türünüzü ve yerleştirme puanınızı belirledikten sonra, sizleri net tahminleri sayfasına göndermeden önce hedefinizi belirleyeceğiniz ekrana aktarmakta. Bu ekrandan; net tahminlerinizi sisteme girmeden önce hangi üniversiteyi, hangi bölümü istediğinizi seçebiliyorsunuz. Sistem sizi o üniversitenin puanına göre hazırlamakta. Bunun yanında birden fazla üniversite de ekleyebilirsiniz.