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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 13:12
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    • 25.03.2020 13:23
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    Son dakika: 'den katkılı el ı müjdesi

    Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katkılı el ının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, bugün bakanlarla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım." ifadelerini kullanmıştı.

    Son dakika: Bakan Dönmez'den bor katkılı el dezenfektanı müjdesi

    Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında de kesintisiz hizmet için atılan adımları 'a arz ettiklerini belirtti.

    , "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.


    ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, bugünkü telekonferans görüşmesinde "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin." şeklinde konuşmuştu.

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