Altını olanlar altın alacaklar dikkat: Vadeli işlemler ve dolar düşüşte!

Devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan parasal genişleme önlemleri, dün altın fiyatlarında bir haftalık zararı telafi etti! Altın vadeli işlemler piyasasında 1695 dolara çıkan fiyatlar 1700 dolar direncinden dönerken, bugün gram altın 339 lira seviyesinden 329 lira seviyelerine geriledi. Bugün altın ne olur? Uzman yorumları ve altın tahminleri…Son dakika altın tahminleri, uzman altın yorumları ve günün analizleri takvim.com.tr'de