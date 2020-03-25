Altını olanlar altın alacaklar dikkat: Vadeli işlemler ve dolar düşüşte!

Devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan parasal genişleme önlemleri, dün altın fiyatlarında bir haftalık zararı telafi etti! Altın vadeli işlemler piyasasında 1695 dolara çıkan fiyatlar 1700 dolar direncinden dönerken, bugün gram altın 339 lira seviyesinden 329 lira seviyelerine geriledi. Bugün altın ne olur? Uzman yorumları ve altın tahminleri…Son dakika altın tahminleri, uzman altın yorumları ve günün analizleri takvim.com.tr'de
26 MART 2020 ALTIN FİYATLARI!
Bugün gram altın fiyatında 330 liranın altı görüldü! Anlık 24 ayar gram altın fiyatı 330 lira 35 kuruş seviyesine gerilerken, 22 ayar bilezik gramı 305 lira 86 kuruşa geriledi. Çeyrek altında alış fiyatı 531 lira 13 kuruş, satış fiyatı 541 lira 97 kuruş olarak seyrediyor. Günün son dakika takı altını fiyatları şu şekilde:
Yarım Altın Fiyatı: 1083 lira 94 kuruş
Tam Altın Fiyatı: 2 bin 146 lira 2 kuruş
Cumhuriyet Altını Fiyatı: 2 bin 207 lira 19 kuruş
Reşat Altın Fiyatı: 2 bin 174 lira 95 kuruş
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATI
318,48
318,91
%0,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
330,91
331,43
%-1,36
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.611,48
1.616,69
%-1,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
509,57
521,42
%0,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.110,00
2.142,00
%0,47
YARIM ALTIN FİYATI
1.015,96
1.042,84
%0,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.038,28
2.079,29
%0,00
ATA ALTIN FİYATI
2.101,98
2.155,83
%0,00
ALTIN FİYATLARI ALT BANDA GİRDİ!
Altın vadeli işlemler piyasası ve dolar kurunda yaşanan gerileme ile gram altın fiyatları tarihi zirveyi göremedi! Gece saatlerinde başlayan yükseliş sonrası altın vadeli işlemler piyasasında gelen kar satışları, altın yükselişini sınırlandırdı.
1645 dolar seviyesine yeniden yükselen altın vadeli işlemlerde 1700 dolar yeniden hedefte! 1595 – 1589 – 1570 – 1567 dola seviyeleri günün destek noktalarını oluştururken kısa vadede 1589 dolar ve üzeri fiyatlar, yükseliş isteğini canlı tutuyor.
Gram altında fiyatlar 319 – 329 TL bandına girmemekte direniyor. Mevcut bantta gün içi hareket seviyesi 330 – 340 TL olarak gerçekleşirken, dolar kuru düşüşünün derinleşmesine vadeli işlemlerin eşlik etmesi, gün için 324 – 322 lir seviyelerini gündeme getirebilir.
Analistlerden dikkat çeken değerlendirmeler
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini belirtti.
FED'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.