Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi açılış kapanış saatleri, bankalarda işlem yapacak kişilerin sorguladığı konulardan birisi. Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan kararda bankalara da insiyatif bırakılırken; "İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir." denildi.

TAVSİYE KARARI ALINDI

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.