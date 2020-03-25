Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi açılış kapanış saatleri, bankalarda işlem yapacak kişilerin sorguladığı konulardan birisi. Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan kararda bankalara da insiyatif bırakılırken; "İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir." denildi.
TAVSİYE KARARI ALINDI
Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.
Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:
Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.
Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.
İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.
Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.
Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
İŞ BANKASI'NDAN 'MESAİ SAATİ' AÇIKLAMASI
Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir" denildi.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Bankanın açıklamasında "23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmt vereceğiz" ifadeleri yer aldı.
GARANTİ'DEN CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ
Garanti Bankası, corona virüsü tedbirleri kapsamonda şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.
TEB DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türk Ekonomi Bankası, şubelerinin hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.
FİNANSBANK'TAN AÇIKLAMA
QNB Finansbank, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.
YAPI KREDİ DE DUYURDU
Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yapılan açıklamada "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız koruyucu önlemler çerçevesinde, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimiz hafta için her gün yalnızca 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.
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