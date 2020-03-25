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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 15:13
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    • 25.03.2020 15:41
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    Son dakika: Ziraat sı, Vakıfbank ve Halkbank'tan yeni ekonomi destek paketi!

    Son dakika haberleri... 3 kamu sından müjde! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yeni ekonomi destek paketi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni ekonomi paketini duyurdu. "" paketine göre, destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. İşte tüm detaylar...

    3 kamu bankasından yeni destek paketi!

    Son dakika haberleri... 3 kamu sı kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için ""ni hayata geçireceğini duyurdu.

    Kamu bankalarından yapılan bir son dakika duyurusuna göre yeni bir destek paketi kullanıma sunulacak.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.

    3 Bankadan yapılan ortak açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz." denildi.

    Açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecektir.

    Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

    Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

    Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.


    YILLIK CİRO (TL) AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)
    0-25 Milyon 10.000.000
    25-125 Milyon 25.000.000
    125 milyon üzeri 100.000.000

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