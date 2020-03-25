Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2020 09:05
    ABONE OL

    KİT'lerde kadro düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

    TCDD Taşımacılık AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ'nin de aralarında yer aldığı KİT'lerde kadro düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

    KİT'lerde kadro düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadrolarında düzenleme yapıldı.

    Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD Taşımacılık AŞ, Çay İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi ve Elektrik Üretim AŞ genel müdürlüklerinin kadrolarına ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

    Söz konusu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi KİT'lerde kadro düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri