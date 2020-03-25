Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce vatandaş alımlar Sağlık Bakanlığı personel alımını bekliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin hemşire alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 11 bin hemşire alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte alıma dair detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.