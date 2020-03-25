Sağlık Bakanlığı 4 bin 687 sağlık teknisyeni alacak! Sağlık teknisyeni başvurusu ne zaman, şartları nedir?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımı müjdesini duyurmuştu. Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada personel alımı kadro dağılımı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 4 bin 687 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.