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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 14:25
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    • 25.03.2020 14:29
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    Son dakika: 'den corona virüs nedeniyle 2 trilyon dolarlık ekonomi paketi!

    'de ortaya çıkan koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. ABD Senatosu ve , Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı. Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaştık" dedi.

    ABD'den 2 trilyon dolarlık ekonomi paketi!

    Merkez Bankası da () Pazartesi günü, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

    Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması i gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

    Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.

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