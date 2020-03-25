Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hayırlı olsun."

HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?

Sağlık Profesyonelleri: Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen gibi kadrolarda çalışan personellere sağlık profesyonelleri denir. Bakan Koca'nın 32 bin personel alımı açıklaması yıl sonuna kadar yapılacak alımları kapsamaktadır. 32 bin personel alımı yıl sonuna kadar yapılacak.