Sağlık Bakanlığı 1600 ebe alımı müjdesi verildi! Sağlık Bakanlığı ebe alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ebe olarak Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışmak isteyen kişiler, ebe alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. Bakan Fahrettin Koca müjdeli haberi geçtiğimiz gün vermiş ve toplamda 32 bin sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 1600 ebe alımı hakkında tüm detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.