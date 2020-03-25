İşe devam kredi desteği nedir? İşe devam kredi desteği şartları nelerdir? 3 kamu bankasından firmaları rahatlatan haber geldi. Firmaların sermaye ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek kredilerde sektör ayrımı gözetilmeyecek. Salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuru yapabilecek. Peki, işe devam kredi desteği nasıl alınır? İşe devam kredi desteği vade ve faiz şartları nelerdir? İşte detaylar…

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.