• ÖTV indirimi sadece engelli vatandaşa tanılan şahsi bir haktır ve bu nedenle bu indirim kapsamında alınan araçların ruhsatı engelli vatandaşın üzerine kayıt edilir. Yüzde 90 ve üzerinden engelli olan ve araç kullanması mümkün olmayan kişilerin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olan taşıtı kullanabiliyorlar.

• Engelli bireyin üzerinde aldığı aracın doğal afet veya kaza sonucu perte çıkması halinde, ilk alım tarihinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ÖTV'siz yeni bir araç sahibi olabilirler. Bunun dışındaki haller dışında ÖTV indirimsiz araç sahibi olan engelli bir vatandaş 5 yıl içerisinde yeniden araç almak istemesi halinde ÖTV indiriminden yararlanması mümkün değildir.