Kısa çalışma ödeneği hakkında milyonların beklediği detaylar netlik kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı düzenlemenin TBMM'de kabul edildiğini duyurdu. Bu kapsamda milyonlarca çalışan "Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar...

YASA KABUL EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.