Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dövizli geliyor

    2019 yılı Kasım ayında açıklanan ""nda, Sistemi için yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik Dövizli uygulamasına geçileceği belirtilerek, gelecek dönem planlarının arasında yer verilmişti. Gelecek dönem planlarının bu kısmına yönelik bazı düzenlemeler, Meclis'e sunulan kapsamına da alındı.

    Dövizli BES geliyor
    2019 yılı Kasım ayında açıklanan ""nda, Sistemi için yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik Dövizli BES uygulamasına geçileceği belirtilerek, gelecek dönem planlarının arasında yer verilmişti. Gelecek dönem planlarının bu kısmına yönelik bazı düzenlemeler, Meclis'e sunulan torba yasa kapsamına da alındı. nın 16. maddesinde, 'de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve kendileri ile birlikte işlem gören çocuklarının, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Torba yasanın 17. maddesinde ise döviz cinsinden açılan sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı oranına dair de bir düzenleme getirildi. Buna göre oran yüzde 10 olarak belirlendi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Dövizli BES geliyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri