Dövizli BES geliyor

2019 yılı Kasım ayında açıklanan "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı"nda, Bireysel Emeklilik Sistemi için yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik Dövizli BES uygulamasına geçileceği belirtilerek, gelecek dönem planlarının arasında yer verilmişti. Gelecek dönem planlarının bu kısmına yönelik bazı düzenlemeler, Meclis'e sunulan torba yasa kapsamına da alındı. Torba yasanın 16. maddesinde, Türkiye'de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve kendileri ile birlikte işlem gören çocuklarının, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Torba yasanın 17. maddesinde ise döviz cinsinden açılan sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı oranına dair de bir düzenleme getirildi. Buna göre oran yüzde 10 olarak belirlendi.
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