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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    Katılım cılığında üretim %15 oranında arttı

    ayı katılım cılığı istatistikleri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 oranında artış yaşayan sigorta sektörü, söz konusu dönemde 368 milyon 662 bin 880 lira prim üretimi gerçekleştirdi. Katılım sigortacılığında hayat dışı toplam 349 milyon 2 bin 530 olurken, hayat toplamı ise 19 milyon 660 bin 350 liraya ulaştı.

    Katılım sigortacılığında üretim %15 oranında arttı
    2020 Ocak ayı katılım cılığı istatistikleri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 oranında artış yaşayan sigorta sektörü, söz konusu dönemde 368 milyon 662 bin 880 lira prim üretimi gerçekleştirdi. Katılım sigortacılığında hayat dışı toplam 349 milyon 2 bin 530 olurken, hayat toplamı ise 19 milyon 660 bin 350 liraya ulaştı.

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