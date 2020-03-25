Katılım sigortacılığında üretim %15 oranında arttı

2020 Ocak ayı katılım sigortacılığı istatistikleri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 oranında artış yaşayan sigorta sektörü, söz konusu dönemde 368 milyon 662 bin 880 lira prim üretimi gerçekleştirdi. Katılım sigortacılığında hayat dışı toplam 349 milyon 2 bin 530 olurken, hayat toplamı ise 19 milyon 660 bin 350 liraya ulaştı.
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