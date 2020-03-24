Geçtiğimiz haftadan bu yana milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Bu kapsamda benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek. Peki, 20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
25 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.
MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da motorinin litre fiyatı 5,40 lira, motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liraya, İzmir'de 5,42 liraya satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
OPEC PETROL SEPETİ VARİL BAŞINA 24.72 DOLARA DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti Pazartesi günü 3.85 dolar düşüşle varil başına 24.72 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, önceki işlem gününde varil başına 28.57 dolar düzeyindeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırladığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.52 artışla 30.56 dolara yükseldi. ABD hafif petrolü de yüzde 3.47 artışla 26.87 dolara çıktı.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi sArabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
ABD'DE TEŞVİK PAKETİ HAZIRLIĞIYLA ALTIN VE PETROL YÜKSELDİ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırladığını açıklamasının ardından altın ve petrol fiyatları yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.52 artışla 30.56 dolara yükseldi. ABD hafif petrolü de yüzde 3.47 artışla 26.87 dolara çıktı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 1,573.17 dolara kadar yükselirken, vadeli işlemlerde yüzde 0.59 artışla 1,562.09 dolara çıktı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.46 artışla 13.57 dolardan,
- altın, yüzde 0.59 artışla 1,562.09 dolardan,
- bakır, yüzde 2.11 artışla 4,601.00 dolardan,
- platin, yüzde 2.30 artışla 660.28 dolardan ve
- paladyum yüzde 5.53 artışla 1,811.75 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.
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