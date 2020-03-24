Geçtiğimiz haftadan bu yana milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Bu kapsamda benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek. Peki, 20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

25 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.