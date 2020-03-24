Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa tekliflerinde müjdeli haberler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği emekliye en düşük 1.500 TL maaş gibi milyonları ilgilendiren pek çok konu yasalaştı. Yasayla ilgili detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurdu.

EMEKLİYE VE ÇALIŞANA MÜJDELER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasına "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." şeklinde devam etti.