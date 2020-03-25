Borsa günü düşüşle tamamladı! 25 Mart BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek attığı adımlar ve teşvik paketlerine ilişkin olumlu haberlerle 92.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, salgına ilişkin endişelerin devam etmesiyle bu seviyeden gelen satışlarla 89.000 sınırına geriledi.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.