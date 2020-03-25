Kredi kartı ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi sorusu gündem oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamda ülke genelinde tedbirler artırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirleri madde madde açıkladı. Vatandaşlar bu kapsamda "Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
KREDİ KARTI ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNLEM PAKETLERİNİ MADDE MADDE AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan virüse karşı alınan tedbir ve destekleri de madde madde sıraladı.
İŞTE ALINAN ÖNLEMLER
- En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak
- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak
- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak
- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak
- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak
- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak
- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak
- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek
- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek
- Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek
- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek
- 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek
- Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek
- Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak
- Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak
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