BAŞKAN ERDOĞAN ÖNLEM PAKETLERİNİ MADDE MADDE AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan virüse karşı alınan tedbir ve destekleri de madde madde sıraladı.