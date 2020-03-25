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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 17:26
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    • 25.03.2020 17:27
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    fiyatlarına 7 kuruşluk zam

    fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk zam yapıldı. EPGİS'ten alınan bilgiye göre zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 5,08 liraya yükselecek.

    Benzin fiyatlarına zam! İşte güncel fiyatlar

    in litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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