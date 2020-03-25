Gram altın rekor üstüne rekor kırarken altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. 25 Mart altın fiyatları altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürüyor. Yatırımcıların "güvenli liman" olarak adlandırdığı altına talep yükseliyor. Uzmanlar bu sert hareketler nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Peki, 25 Mart altın fiyatlarında son durum nedir? Altının ons fiyatı düşüşle güne düşüşle başladı. İşte, 25 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları!
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATI
318,48
318,91
%0,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
330,91
331,43
%-1,36
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.611,48
1.616,69
%-1,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
509,57
521,42
%0,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.110,00
2.142,00
%0,47
YARIM ALTIN FİYATI
1.015,96
1.042,84
%0,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.038,28
2.079,29
%0,00
ATA ALTIN FİYATI
2.101,98
2.155,83
%0,00
Analistlerden dikkat çeken değerlendirmeler
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini belirtti.
FED'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Piyasalarda corona virüs hareketliliği devam ediyor.
Altın fiyatları, Fed 'in Pazartesi günü borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız miktarda Hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını duyurmasının ardından, ralli yapan diğer risk varlıkları ile birlikte, sıçrama yaptı. Fed ayrıca şirketlere ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturdu.
Güvenli liman altın, yatırımcıların doları tercih etmeleri ve nakit elde etmek için altın satmaları ile birlikte son iki haftadır düşüşe geçmişti. Altın yatırım şirketi Goldman, Fed'in adımının altını aşağı iten fonlama stresinin azalmasına yardımcı olacağını ve yatırımcıların şimdi dikkatlerini 2008 yılında yaptıkları gibi Fed'in bilançosununun genişlemesine çevireceklerini kaydetti. Goldman hazırladığı notta ayrıca, gelişmiş ekonomilerde artan açıklara ve aynı zamanda Avrupa para birliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlara da dikkat çekti.
Aralarında Jeffrey Currie ve Mikhail Sprogis'in bulunduğu Goldman analistleri, 23 Mart tarihli notlarında altın ile ilgili şu değerlendirmelere yer verdi:
"Bunun Büyük Finans Krizi dönemi sonrası görülene benzer değer azalma endişelerine yol açacağını düşünüyoruz," dedi ve "Buna bağlı olarak, aynı Kasım 2008'de olduğu gibi, muhtemelen korkunun getirdiği alımların likidite ihtiyacı kaynaklı satışlara ağır basacağı yerde, yani dönüm noktasındayız"
Öte yandna Goldman analistleri , 2020 yılı sonu için altının ons fiyatının 1800 dolar seviyesinde olmasını beklediklerini yineledi.
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