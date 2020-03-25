ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda corona virüs hareketliliği devam ediyor.

Altın fiyatları, Fed 'in Pazartesi günü borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız miktarda Hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını duyurmasının ardından, ralli yapan diğer risk varlıkları ile birlikte, sıçrama yaptı. Fed ayrıca şirketlere ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturdu.

Güvenli liman altın, yatırımcıların doları tercih etmeleri ve nakit elde etmek için altın satmaları ile birlikte son iki haftadır düşüşe geçmişti. Altın yatırım şirketi Goldman, Fed'in adımının altını aşağı iten fonlama stresinin azalmasına yardımcı olacağını ve yatırımcıların şimdi dikkatlerini 2008 yılında yaptıkları gibi Fed'in bilançosununun genişlemesine çevireceklerini kaydetti. Goldman hazırladığı notta ayrıca, gelişmiş ekonomilerde artan açıklara ve aynı zamanda Avrupa para birliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlara da dikkat çekti.

Aralarında Jeffrey Currie ve Mikhail Sprogis'in bulunduğu Goldman analistleri, 23 Mart tarihli notlarında altın ile ilgili şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bunun Büyük Finans Krizi dönemi sonrası görülene benzer değer azalma endişelerine yol açacağını düşünüyoruz," dedi ve "Buna bağlı olarak, aynı Kasım 2008'de olduğu gibi, muhtemelen korkunun getirdiği alımların likidite ihtiyacı kaynaklı satışlara ağır basacağı yerde, yani dönüm noktasındayız"

Öte yandna Goldman analistleri , 2020 yılı sonu için altının ons fiyatının 1800 dolar seviyesinde olmasını beklediklerini yineledi.